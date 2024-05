Inaugurato il monumento agli angeli del fango. Il sindaco: "Chiedo scusa, ammettere i propri limiti è un segno di vicinanza"

Un minuto di silenzio in apertura in ricordo delle 3 vittime forlivesi dell'alluvione e un violento scroscio di pioggia in chiusura, pioggia esattamente come nel pomeriggio di quel drammatico 16 maggio 2023 che diede inizio all'alluvione a Forlì e in Romagna. In mezzo a questi due momenti una cerimonia di circa mezzora con cui è stata inaugurato, davanti a circa 200 persone, il monumento “Rinascere nel fango”, realizzata dall'artista Ido Erani, con la collaborazione dell'artista cesenate Luciano Navacchia, e dalla ditta di lavorazione dei metalli Arlam.

L'opera posta in un punto simbolico

Si tratta di un'opera alta circa due metri di acciaio corten (da qui l'effetto ruggine) posta dinnanzi al bastione laterale di Porta Schiavonia, di fronte al ponte di viale Bologna. Lo scoprimento della statua è avvenuta nella nuova versione, dopo la totale demolizione in tutta fretta, ieri pomeriggio, del basamento in cemento armato su indicazione della Soprintendenza. La coppia di statue, costata 45mila euro, è ora a livello del marciapiede.

Rappresentano due sorelle di Bertinoro di 17 e 19 anni, Rita e Linda, volontarie e “angeli del fango”, immortalate in una fotografia di Silvia Camporesi, dalla cui immagine è stata realizzata l'opera. E' stata posta simbolicamente su Porta Schiavonia, guardando il ponte sul Montone perché è qui che idealmente si incontrano le due parti di città, quella travolta dall'alluvione e quella che è scampata dalla tragedia.

Il sindaco: “Chiedo scusa”

E proprio degli angeli del fango ha parlato il sindaco Gian Luca Zattini: “Ho conosciuto con emozione i due soggetti ritratti, Rita e Linda, due tra le migliaia di giovani volontari contro il fango. Spesso i giovani vengono descritti come inetti, ma non è così: spesso i giovani hanno una marcia in più, una generosità che prescinde da ogni collocazione geopolitica e da ogni sovrastruttura”.

E sempre Zattini: “Siamo qui per essere comunità, per dire 'Non dimentichiamo' e 'Non dimenticateci'. Ancora oggi è una ferita da recuperare. Capisco ogni considerazione di chi ha subito gli effetti dell'alluvione, è giusto che contesti e critichi, e il sindaco se ne deve fare una ragione”. Però, aggiunge Zattini, “mi addolora chi contesta avendo ruoli istituzionali”. “Ma oggi voglio dire: siamo e siete una grande città, nei momenti di difficoltà si vede lo spirito e la tempra. Se continueremo così anche il futuro ci sarà vicino. Bisogna avere pazienza, lo so che è una brutta parola, ma bisogna ritrovare lo spirito che è il primo motore di ogni recupero”, sempre il sindaco.

Quindi ha esplicitato anche delle scuse esplicite: “Ripeto: 'Scusatemi' per quello che non ho fatto al meglio, ma posso dire che ci ho messo tutte le mie capacità, se ci sono stati dei problemi me ne scuso profondamente. Ammettere i propri limiti è un segno di vicinanza alla gente. Ho vissuto un anno complicato che mi ha piegato in più punti, ma non mi sono mai arreso e ho cercato sempre di tenere la barra dritta”, ha concluso Zattini.