Un tuffo nel passato tra sapori e profumi: a Forlì inaugura una bottega come una volta

Debutta a Forlì il primo negozio di alimentari sfuso. Niente imballaggi in plastica, ma solo con materiali come carta e vetro. Il taglio del nastro di "Bottega" avverrà giovedì 3 settembre alle 17.30 nella location di via Macero Sauli, 1-E. A pochi passi dal Foro Boario, si potranno ritrovare i sapori di una volta. Saranno distribuiti gli alimentari che si acquistano a peso, dal pane alla farina dai biscotti alle confetture. Ma anche legumi, cereali, bacche, sott’olio, miele, olio, tartufo, pasta, formaggi e tanto altro di provenienza Italiana e nello specifico territoriale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In uno spazio esterno del negozio di 200 metri quadrati ci sarà il banchetto di apertura nel rispetto del distanziamento. Saranno preparati assaggi degli antichi prodotti scelti ed esposti. "Spero sia un segnale che percorre il nostro obiettivo, soprattutto in momenti come quello che stiamo vivendo", afferma Massimo Mazzanti di Green Focus. Un ritorno alle origini, dove si potrà ritrovare l'autenticità dei cibi e dei sapori.