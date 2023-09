Inaugurazione col vescovo Livio per il nuovo centro polifunzionale della parrocchia di San Varano

Inaugura sabato pomeriggio, alle 15.30, il nuovo edificio per le opere di Ministero pastorale, sorto in via Firenze 207, nella parrocchia di San Marco in Varano. La cerimonia inaugurale avverrà alla presenza del vescovo Livio Corazza, che benedirà la nuova struttura. Dopo il taglio del nastro è prevista una visita all'edificio e un momento conviviale con buffet e aperitivo. Realizzato in due anni di intensi lavori, andrà a servire non solo la specifica comunità di fedeli gravitante sulla via Firenze (l’Annuario diocesano attesta circa 1.300 abitanti e 450 famiglie), ma anche la parrocchia dei Romiti, parte integrante della stessa unità pastorale.

Al primo piano della struttura, realizzata sul retro della chiesa di San Marco, previa demolizione di edifici preesistenti e non più funzionali, ci sono 4 aule di catechismo e i servizi igienici, cui si aggiunge la grande sala polivalente di 120 metri quadri al pianterreno. I nuovi spazi saranno utili anche alle istituzioni civili e amministrative, alla luce del fatto che San Varano, Quattro, Villagrappa e Rovere è uno dei quartieri forlivesi ancora senza una sede fissa. Ma non è escluso di poterlo affittare a qualche famiglia, gruppi o associazioni per feste, compleanni e attività varie.

Il progetto della struttura è nato nel 2018 ed è passato alla fase esecutiva nel 2021. Il cantiere di realizzazione del nuovo centro polifunzionale di San Varano segue di cinque anni la conclusione dei lavori di restauro della chiesa, ricostruita nel 1946 dopo la distruzione bellica occorsa ai primi di novembre del 1944. Il bombardamento alleato che precedette la liberazione di Forlì, fece crollare la canonica, causò vistose crepe nei muri della chiesa facendone cadere il soffitto e danneggiò gravemente il campanile, innalzato da pochi anni (1938-1939). Rimase intatta solo la nicchia che custodiva la statua in legno della Madonna del Rosario, opera giovanile dello scultore Bernardino Boifava. Con il restauro della chiesa si è messo mano anche ai tetti della canonica e alla cella campanaria.