Inaugurano le farmacie comunali di Villanova e San Leonardo, "Punti di riferimento essenziali per la comunità"

Sabato apriranno al pubblico le due nuove farmacie comunali di Villanova, in viale Bologna 310, e San Leonardo, in via del Bosco 40/a. Due presidi strategici per il territorio, individuati in due quartieri periferici della città fino a ieri sguarniti di questo importante servizio. "Entrambe le farmacie rappresentano un investimento per la collettività - dichiara il sindaco Gian Luca Zattini -. Sappiamo tutti quanto sia importante garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale come quello farmaceutico nelle aree più decentrate delle nostre città. Villanova e San Leonardo erano due quartieri privi di farmacia, dove noi abbiamo voluto investire tramite Forlifarma pensando soprattutto agli anziani e alle persone più fragili, che hanno maggiore difficoltà a spostarsi per raggiungere i grandi poli farmaceutici del centro urbano".

Con l’inaugurazione di quelle a Villanova e San Leonardo salgono a 11 le farmacie comunali gestite direttamente da Forlifarma, la società a totale capitale pubblico di proprietà del Comune di Forlì. “La mission di Forlifarma è quella di fare in modo che le farmacie rappresentino una struttura di prossimità per servizi e assistenza sanitaria sempre accessibili al cittadino - aggiunge Luca Pestelli, amministratore Unico di Forlifarma -. Proprio andando in questa direzione, l’apertura di due centri in quartieri periferici rappresenta una grande opportunità e un importante traguardo". La farmacia di Villanova osserverà i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. La farmacia di San Leonardo invece resterà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 e il sabato mattina dalle ore 8.30 alle 13.