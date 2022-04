Lo storico negozio di bici si rinnova: l'imprenditore pedala verso una nuova avventura

Nuova sede e nuovo look per il "Bike Concept" di Meldola, storico negozio di biciclette di Enrico Filippi che ha trovato casa in quel di via Roma 177/f. Al taglio del nastro, avvenuto sabato, era presente anche il sindaco Roberto Cavallucci che, nel porgere i migliori auguri di buon lavoro a Enrico ed a tutto il suo staff, si è complimentato "per questa nuova apertura che dimostra la vitalità imprenditoriale della città".

Meldola, ha aggiunto, "ha un legame particolare con la bicicletta. A Enrico, che con coraggio, con passione, con impegno e con capacità imprenditoriale ha deciso di pedalare verso questa nuova avventura, un grande in bocca al lupo da parte dell'intera Amministrazione Comunale".