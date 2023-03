A Bertinoro una nuova panchina rossa contro la violenza sulle donne

Il Comune di Bertinoro celebra la Giornata internazionale della Donna con l’inaugurazione di una nuova panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza di genere. Donata dal Comitato Consorti Rotary Club Forlì Tre Valli nell’ambito del progetto “Rosso in panchina”, è stata collocata in via Aldruda Frangipane e sarà inaugurata ufficialmente mercoledì alle 17.30. Al taglio del nastro, che sarà introdotto da Maria Cristina Trevisani in rappresenta del Comitato Consorti, interverranno la sindaca del Comune di Bertinoro Gessica Allegni, l’assessora alle Pari Opportunità Silvia Federici, la responsabile Unità Centro Donna del Comune di Forlì Giulia Civelli, il direttore generale del Ceub Andrea Bandini, e il presidente Rotary Forlì Tre Valli Giorgio Amedei,.

Il progetto “Rosso in panchina” del Rotary Club Forlì Tre Valli - Comitato Consorti, è nato nel 2022 per sostenere l’installazione di una panchina rossa in tutti i Comuni delle Vallate del Forlivese, nella convinzione che queste panchine siano ormai da considerare un monumento civile dal significato immediato, capace di coinvolgere tutti, anche i più giovani, e rappresentino un elemento simbolico di lotta contro la violenza sulle donne e di sensibilizzazione del rispetto della donna. “Siamo grate a Maria Cristina Trevisani ed al Rotary Forlì Tre Valli – Comitato Consorti per l'importante e generosa iniziativa - dichiara Federici -. La panchina rossa donata, grazie al contributo di due aziende Bertinoresi (la Gmr Enlights e la Gr Steel) è dotata di prese per ricarica cellulari, computer e bici elettriche; per questo abbiamo pensato di posizionarla in un luogo strategico del centro storico di Bertinoro, ovvero vicino alle aule del Centro Universitario, così che possa essere utile anche alle studentesse e agli studenti, ai docenti oltre che alle numerosissime persone di passaggio ed ai cittadini di Bertinoro”.

La nuova panchina, come le altre due già installate nel territorio bertinorese, riporta anche i recapiti utili in caso di violenza ed il collegamento con il Centro Donna.

“Proprio in questi giorni, infatti - continua l’assessora Federici - ci indigniamo su quanto sta accadendo alle studentesse iraniane di 29 scuole, che hanno subito un pesante attacco con emissioni di gas, come probabile rappresaglia ai movimenti nati dopo la morte di Mahsa Amini. Ma non dimentichiamo i dati impressionanti che riguardano le violenze domestiche ed i femminicidi subiti in Italia. Anche nel territorio forlivese le richieste di aiuto al Centro Donna sono aumentate nell'ultimo anno; questa panchina rossa. Riteniamo sia importante testimoniare che le ragazze iraniane non sono sole, che tutte le donne non sono sole, ma possono contare sulla solidarietà e sulla sorellanza di tutte le donne oltre all'impegno delle istituzioni a favore di azioni concrete per la piena affermazione della libertà e dei diritti delle donne. Iniziative come questa concorrono a determinare il cambiamento culturale quanto mai necessario”.

Il programma del Comune di Bertinoro per la Giornata Internazionale della Donna proseguirà domenica alle 15.30, al Grand Hotel Fratta Terme, con l’ultimo appuntamento de I Pomeriggi del Bicchiere, declinato tutto al femminile. La giornalista Maria Teresa Indellicati intervisterà Sandra Bellini, autrice del libro “Iris Versari, una biografia partigiana”. Il momento musicale propone “Romanze di Donne”, figure femminili nel melodramma italiano, con Margherita Pieri accompagnata da Filippo Pantieri. La degustazione finale vedrà protagonisti con i loro prodotti di eccellenza la società agricola biologica Monti e la rinomata e storica Fattoria Paradiso. Per info: Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Bertinoro: 0543/469290.

Le principali notizie del 7 marzo

Video, la tracimazione della diga di Ridracoli in diretta

Il caso della soppressione dell'automedica al Ministero della Salute

Continuano i lavori di valorizzazione di Piazzale della Vittoria

In questura una nuova stanza per l'ascolto protetto delle vittime di violenza

A giugno chiude un'altra banca