A Carpena un grande presepe meccanico nato dall'ingegno di due forlivesi

L’8 dicembre, la festa dell’Immacolata Concezione, è tradizionalmente il giorno dedicato all'addobbo dell’albero di Natale e dell'allestimento del presepe. Quest’ultima attività vede protagonisti in particolare due intraprendenti forlivesi, Matteo Zannetti e Denis Fantuzzi, che hanno fatto della costruzione del presepe un’arte meccanica. Hanno infatti progettato e costruito un presepe meccanico esteso su sei metri di lunghezza e quattro di profondità, le cui statue sono state lavorate e adattate una ad una per consentire il movimento a tempo dei diversi personaggi. Un intero ciclo di movimento ha una durata di sei minuti e ripercorre l’intera giornata della nascita di Gesù bambino, dall’alba fino al tramonto. Ogni statua effettua un movimento personalizzato e diverso dalle altre, in base al contesto in cui è collocato.

L'opera è possibile visitarla a Carpena, fino al 7 gennaio, in via Magnani 4, nei giorni feriali dalle 15 alle 18, i festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, mentre dall'8 al 31 gennaio solo il sabato e domenica. Il taglio del nastro è avvenuto giovedì pomeriggio alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, dell'assessora con delega ai Quartieri Andrea Cintorino e al parlamentare della Lega Jacopo Morrone. Don Antonio Paganelli ha benedetto l'opera, mentre una rappresentanza di ragazzi della parrocchia hanno partecipato all'inaugurazione con tradizionali canti di Natale. L'evento è stato reso possibile grazie al Comitato di Quartiere Carpena, Magliano, Ravaldino in Monte e Lardiano, che ha offerto un buffet , e all'associazione Diversamente Giovani.