Il giro d'Italia dei sapori, alla Fiera di Forlì è tempo di Sapeur: si festeggiano i 20 anni tra l'eccellenza enogastronomica

Taglio del nastro venerdì pomeriggio alla Fiera di Forlì per la 20esima edizione di Sapeur, la fiera dell'enogastronomia e dell'artigianato di qualità che quest’anno amplia i propri spazi e punta a coinvolgere anche il pubblico più giovane con una nuova area food truck e spettacoli dal vivo. La rassegna del gusto si è aperta alla presenza dell'assessora al Turismo Andrea Cintorino e del presidente della Fiera di Forlì, Valerio Roccalbegni.

"Con più di 200 espositori provenienti da ogni regione d’Italia, Sapeur è un appuntamento fisso del nostro calendario fieristico, che quest’anno torna con importanti novità - dichiarano Cintorino e Roccalbegni -. Per la prima volta, infatti, i padiglioni fieristici ospitano una nuova area adibita al cibo di strada, con più di dieci punti ristoro e tantissimi produttori locali di birre artigianali. Non mancano poi le bancarelle di prodotti alimentari tipici e genuini, l’artigianato di qualità, i migliori vini d’Italia e l’angolo dell’ortofloricoltura. Un mix di eccellenze e sapori della tradizione che punta a promuovere le micro-economie locali e le aziende del territorio".

Per Cintorino si tratta di "un appuntamento irrinunciabile, non solo per chi ama gustare un buon olio d’oliva o assaggiare i migliori prodotti regionali certificati Slow Food, ma anche per chi vuole acquistare quei sapori di nicchia dell’enogastronomia italiana non facilmente reperibili sul mercato". Dopo l'assaggio fino alle 22.30 di venerdì (biglietto unico 3 euro), sabato i padiglioni saranno aperti dalle 10 alle 22.30, mentre domenica dalle 10 alle 20 (biglietto interno 8 euro, ridotto 6 euro con coupon scaricabile dal sito). L'ingresso è gratis sotto ai 12 anni