Cna compie 70 anni e rinnova la sede: "L'alluvione ha fatto emergere con più forza la nostra identità"

A 70 anni esatti dalla sua costituzione, Cna Forlì-Cesena ha reinaugurato la sua sede provinciale in via Pelacano, pesantemente colpita dall’alluvione del maggio del 2023, con locali accoglienti, rinnovati e riorganizzati. All'inaugurazione hanno preso parte il sindaco Gian Luca Zattini, il sottosegretario Vincenzo Bignami, le deputate Alice Buonguerrieri e Rosaria Tassinari, i consiglieri regionali Massimiliano Pompignoli e Massimo Bulbi, l'assessora alle Attività Produttive Paola Casara, il presidente della Camera di Commercio Carlo Battistini, rappresentanti delle associazioni di categoria e rappresentanze nazionali e regionali di Cna. Ad impartire la benedizione dei locali il vicario del vescovo don Enrico Casadei.

Il presidente provinciale Lorenzo Zanotti, nel ricordare con emozione i giorni successivi alla drammatica alluvione, ha parlato di "segnale concreto di resilienza e ripartenza, col contributo delle imprese che hanno portato la loro professionalità e competenza". Ha ringraziato "tutti i soccorritori, che hanno svolto con grande competenza e umanità il loro lavoro", ma ha ricordato anche i volontari: "Li hanno chiamati 'angeli del fango', ma possono essere definiti gli 'angeli della ripartenza', perchè fin da subito, davanti a persone pietrificate dall'aver perso tutto, hanno dato umanità ed entusiasmo che ha permesso alle persone di reagire".

Il presidente provinciale ha rimarcato il concetto di "squadra", "che ci ha permesso di ripartire in pochi giorni nonostante le difficoltà, una macchina complessa con 22 uffici e 320 persone da riorganizzare completamente. I nostri dipendenti hanno svolto il loro lavoro con la consueta competenza". In quei giorni, ha proseguito Zanotti, nel mondo Cna ha prevalso il senso di comunità, attivando una raccolta fondi per le imprese associate colpite e gesti concreti. "Ma non dobbiamo farci trarre in inganno dal fatto che laddove c'era il fango non c'è più o che le aziende siano ripartite. I problemi sono ancora tanti e dobbiamo stringerci tutti per risolverli il prima possibile, dai risarcimenti alla salvaguardia del territorio, perchè si tratta di una sfida che si vince come comunità nel suo complesso. Come Cna il nostro dovere è quello di tenere accesi riflettori su questa problematica a tutti i livelli istituzionali".

"E' importante sapere di far parte di una comunità, della quale facciamo parte da 70 anni, e viverla - ha esordito il direttore di Cna, Franco Napolitano -. E' un giorno che fa emerge emozioni e inorgoglisce. Abbiamo ripristinato 1500 metri quadrati di area, compreso l'ufficio patronato, e il piazzale. Abbiamo cercato di rendere questo luogo più accogliente sia per le imprese che per le centinaia di persone che lavorano. Siamo riusciti a trasformare un problema in un'opportunità. E' stato uno stress-test significativo, ma nelle difficoltà abbiamo avuto la possibilità di comprendere che siamo in grado di superare gli ostacoli, condividendo fatiche e impegno. Resta il concetto che tutti insieme facciamo della prospettiva il nostro faro per il futuro. Nel ripristinare questi locali abbiamo ridato un senso al nostro lavoro, facendo riemergere con più forza la nostra identità". Per quanto riguarda i lavori, "abbiamo scelto soluzioni orientate al risparmio energetico, con un'attenzione specifica ai temi ambientali. Abbiamo inoltre migliorato l'acustica, ma anche l'impianto di illuminazione".