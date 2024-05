Inaugurazione ufficiale per la farmacia comunale di Villanova. Si potrà svolgere anche un 'wellness check-up'

Un presidio strategico per il territorio, il cui insediamento è stato volutamente individuato in un quartiere della città ancora sprovvisto di questo essenziale servizio di promozione e tutela della salute e del benessere pubblici. E’ la nuova Farmacia Comunale Villanova, che Forlifarma Spa inaugurerà ufficialmente nel pomeriggio di sabato, con una cerimonia arricchita da eventi, consulenze, dimostrazioni e trattamenti gratuiti, dedicati e rivolti proprio agli abitanti del territorio. Aperta al pubblico dallo scorso 6 aprile, per la farmacia il taglio del nastro è fissato alle 17 nella struttura in viale Bologna 310/A. Saranno presenti l’amministratore unico di Forlifarma, Luca Pestelli, la presidente di Livia Tellus Romagna Holding, Antonella Danesi, i rappresentanti dei Comitati di Quartiere Cava-Villanova e Villagrappa-Castiglione-Petrignone-Ciola-San Varano-Rovere nonché gli esponenti delle associazioni che collaborano all’iniziativa.

Nel piazzale antistante la farmacia, infatti, a partire dalle 15.30 si susseguiranno momenti di animazione e sensibilizzazione sull’importanza di prendersi cura di sè, promossi in collaborazione con imprese sociali, associazioni e organizzazioni attive in ambito socio-sanitario e del benessere individuale e collettivo quali CavaRei e Wellness Foundation. All’interno degli ampi ambienti di Farmacia Villanova, saranno altresì allestiti spazi nei quali estetiste professioniste e beauty expert si metteranno a disposizione delle persone presenti per consulenze e trattamenti gratuiti per viso e corpo in collaborazione con l’azienda specializzata Veralab e le sue linee di prodotti d’eccellenza.



CavaRei, la cui sede e i cui laboratori e centri socio-riabilitativi residenziali sorgono proprio nello stesso ambito territoriale, sarà presente con “Chicchiamo-Insolitamente Insieme”, il suo nuovo bar-truck che, per l’intero pomeriggio, proporrà caffè, cookies, crackers, cocktails e bevande prodotte attraverso i progetti di inserimento socio-occupazionale di 15 ragazzi con fragilità che hanno avuto la possibilità di frequentare un Master in caffetteria presso un’azienda forlivese di torrefazione e di formarsi nella preparazione di cocktail con un barman professionista. Da giugno 2023 a dicembre, il bar-truck ha partecipato a circa 60 eventi ben oltre i confini romagnoli. Attività che si svolgono anche nell’ambito del Giardino delle Erbe Aromatiche della struttura di San Leonardo, dove gli ospiti, coltivano, raccolgono e poi lavorano, le piante da cui è nata la nuova linea di infusi, tisane, bevande e Gin a base di lippia e rosmarino “Insolite Essenze”. Prodotti che contengono i benefici delle piante coltivate e trattate dalle “mani speciali” di CavaRei e che saranno presenti anche all’interno della Farmacia Villanova e proposti alla cittadinanza in un corner dedicato e allestito in collaborazione con l’impresa sociale. Con loro, anche i capi della linea PezziUnici: oggettistica in tessuto riciclato realizzata all'interno del laboratorio di sartoria di CavaRei dove si accolgono donne in situazione di fragilità economica, sociale o vittime di violenza.

Sarà presente anche Wellness Foundation, ente no-profit istituito nel 2003 dal fondatore e Ceo di Technogym, Nerio Alessandri, con lo scopo di promuovere il wellness come opportunità sociale. Per l’occasione verrà presentata la campagna di sensibilizzazione sull’importanza dell'attività fisica come fattore principale di riduzione del rischio, intitolata "Chi si muove, si ama!". L'iniziativa è nata in stretta collaborazione con gli Ordini dei Medici e dei Farmacisti di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Agifar (Associazione Giovani Farmacisti) con il sostegno dell'Ausl Romagna e Regione Emilia-Romagna nell'ambito del Piano della Prevenzione 2021-2025 ed è rivolta a tutta la popolazione nella fascia d'età compresa tra i 40 e i 60 anni. L'obiettivo è incoraggiare le persone, specialmente quelle meno attive, a fare più movimento per migliorare la qualità della vita e prevenire l'insorgenza di malattie croniche.

La campagna rappresenta un'alleanza unica nel suo genere con al centro i medici di medicina generale. Sono loro a sensibilizzare i pazienti sui benefici dell’esercizio quotidiano e dell'attività fisica, presentando le opportunità più adatte al singolo per avviare un percorso verso il benessere. Tra queste, usufruire del Wellness Check-Up gratuito nelle farmacie aderenti, oppure iscriversi a una palestra della salute, a centri sportivi o unirsi a gruppi di cammino e intraprendere un nuovo stile di vita. In occasione dell'inaugurazione della Farmacia Comunale di Villanova, verrà somministrato il Wellness Check-Up, una fotografia dello stato di salute della persona, ripetibile dopo 3 e 6 mesi, che prevede la misurazione di alcuni parametri corporei (peso, altezza, circonferenza vita) e la compilazione di un questionario per valutare il proprio stile di vita e ottenere suggerimenti mirati per migliorarlo. La farmacia è aperta dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 - alle 19.30. Per contatti telefonici: 0543.1913015.