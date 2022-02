Multe, quanto entra nelle casse dei Comuni? A sorpresa c'è anche chi incassa zero

Nel 2020 il Comune di Forlì ha incassato come entrata assoluta da multe, sanzioni e ammende un totale 407.624 euro, per una quota pro-capite a cittadino di 3,47 euro. E' quanto emerge dallo studio pubblicato da Openbilanci, che ha analizzato quanto incassano tutti i comuni italiani alla voce multe e sanzioni. E gli altri comuni? Forlimpopoli incassa 132.926,89 (10,10 euro la quota pro capite), Castrocaro 96.969,06 (15,49 euro la quota pro capite), Bertinoro 56.559,13 (5,15 euro la quota pro capite) E Dovadola 31.082,60 (19,68 euro la quota pro capite).

Seguono Santa Sofia 11.693,75 euro (2,88 euro la quota pro capite), Meldola 6.965,40 euro (70 centesimi la quota pro capite), Modigliana 5.619,61 euro (1,29 euro la quota pro capite), Premilcuore 4.699,17 (6,55 euro la quota pro capite), Predappio 1.508,63 euro, Civitella di Romagna, 1,057,61 euro, Galeata 483,16 euro, Portico e San Benedetto 476,70 euro e Tredozio 168,01 euro. Il Comune di Rocca San Casciano, secondo lo studio Openbilanci non incassa nemmeno un euro dai 1.874 abitanti. Sempre secondo Openpolis, a livello nazionale e il dato è ricostruito attraverso statistiche della Polizia di Stato, la tipologia di infrazioni vede al primo posto l’eccesso di velocità, seguito dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e al terzo posto il mancato utilizzo alla guida dell’auricolare o del viva voce.

Tra le grandi città è Firenze a chiedere il 'contributo' più alto ai cittadini per multe, sanzioni e ammende (138,33 euro pro-capite), a seguire Bologna con 106,54 euro pro-capite. Restando nella nostra regione emerge un dato curioso, il 'primato' spetta ad un comune del Riminese. Infatti, sono i cittadini di Bellaria-Igea Marina quelli che in tutta l’Emilia Romagna, versano l’importo più alto nelle casse comunali per multe, ammende, sanzioni, somme per il risarcimento danni e oblazioni. Secondo lo studio, nel corso del 2020, i bellariesi hanno versato 140,07 euro pro capite in un anno, per entrate complessive di bilancio pari a 2.703.572 euro. Il dato non tiene però conto della percentuale dei proventi in arrivo dalle sanzioni nei confronti dei turisti.