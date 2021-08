Incendi anche in Appennino: due squadre a Corniolo per sedare l'ennesimo rogo

Non passa giorno senza che non si sprigioni un incendio di vegetazione in questo periodo di caldo torrido e alte temperature, con gran parte dei roghi che nascono da noncuranza e scarsa attenzione, quando non proprio per dolo. La sequenza è drammatica anche se per fortuna l'intervento efficace dei vigili del fuoco impedisce almeno nel Forlivese che le fiamme si propaghino in modo esteso. Due squadre dei pompieri - la boschiva di Forlì e un' altra di rinforzo da Bagno di Romagna - nel pomeriggio di martedì sono intervenute in una zona impervia dell'Appennino, in località San Martino, sopra l'abitato di Corniolo (Santa Sofia) per un incendio di sterpaglie che minaccia anche il vicino bosco. Il primo intervento ha permesso di circoscrivere l'area dell'incendio.