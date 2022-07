Massima allerta sugli incendi boschivi: già 85 interventi da parte dei vigili del fuoco. Rafforzato il dispositivo di sicurezza

Con la siccità incombente è quanto mai necessario prestare attenzione a tutti i comportamenti pericolosi che possono avviare i roghi. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, tramite la comandante provinciale Annalicia Vitullo illustra i provvedimenti adottati per contenere eventuali emergenze. Sono stati infatti approntati servizi straordinari programmati dai Vigili del Fuoco per il periodo estivo, per quanto riguarda l'attività di prevenzione incendi boschivi e squadre di spegnimento nel territorio provinciale, i presidi acquatici presso il Porto di Cesenatico ed infine l'accordo di collaborazione tra Vigili del fuoco e Regione Emilia-Romagna per il potenziamento delle attività d’intervento e soccorso condotte nel controllo e disinfestazione degli imenotteri.

Per quanto riguarda gli incendi boschivi, i pompieri nel 2021 hanno effettuato 222 interventi e 7 interventi aerei. Ad oggi sono già 85 gli interventi effettuati su questo fronte, le forze a disposizione sono 55 squadre provinciali dal 6 luglio al 12 settembre. Per il presidio acquatico al porto di Cesenatico, i vigili del fuoco hanno a disposizione per 32 giornate (dall’8 luglio al 28 agosto)

un battello pneumatico, una moto d’acqua e 4 operatori. Nel 2021 questa specifica squadra effettuò 24 interventi.

I vigili del fuoco hanno infine siglato Accordo di collaborazione con la Regione Emilia-Romagna per la rimozione di alveari di api, vespe e calabroni, che in certe situazioni possono rappresentare un rischio per la popolazione. Squadre dedicate alle bonifiche di imenotteri sono quindi previste ogni lunedì, mercoledì e giovedì dal 25 luglio per 10 settimane. Per vespe e calabroni gli alveari in punti pericolosi per la popolazione vengono distrutti, mentre per le api sono previsti interventi in team con apicoltori, per la rimozione senza danneggiare questa specie così preziosa per l'ecosistema.

Dai vigili del fuoco infine un vademecum dei comportamenti corretti:

- rispetta i divieti e le norme di abbruciamento dei residui vegetali disposte dalle regioni e dalle autorità locali;

- rispetta i divieti e le norme di accensione dei barbecue disposte dalle regioni e dalle autorità locali;

- non accendere fuochi in giornate ventose;

- fai attenzione quando svolgi lavorazioni che possono produrre scintille (ad esempio, smerigliatrici

e saldatori) o di fiamme libere (ad esempio fiaccole);

- fai attenzione all’utilizzo di macchinari e attrezzi agricoli con organi rotanti che, al contatto con il

terreno, possono produrre fiamme libere o scintille;

- non parcheggiare l’auto sopra erba o foglie secche;

- non gettare mozziconi di sigarette o fiammiferi accesi;

- rispetta i divieti e le norme per svolgere i fuochi pirotecnici ed il lancio delle lanterne cinesi.