Incendi boschivi: scatta la fase di attenzione su tutto il territorio regionale

Il direttore dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in ottemperanza al “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ha disposto: l’attivazione della Fase di attenzione per il rischio incendi boschivi da lunedì primo luglio a domenica 15 settembre compresi su tutto il territorio regionale, in base anche all'andamento delle condizioni meteo climatiche. Durante il predetto periodo, così come previsto dal “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2022-2026” e dall’art. 58 comma 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1 agosto 2018, le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità, i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le 11. I cittadini sono invitati "alla massima cautela. Per ogni segnalazione di incendio boschivo è fondamentale attivare tempestivamente i Vigili del Fuoco al numero d'emergenza 115".