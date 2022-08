Incendi e siccità, brucia una parte del bosco a Montebello. Controllato l'accampamento scout

Ancora incendi sulle coline del Forlivese. Nel pomeriggio di martedì quattro squadre provenienti dal Distaccamento Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano, di Forlì e dal distaccamento volontario di Modigliana, sono intervenute nel comune di Modigliana, in località Montebello, per un incendio di vegetazione. Le squadre hanno operato per limitare la propagazione delle fiamme in una zona impervia e bonificare l'area interessata di 1500 metri quadri.

Commenta anche il sindaco Jader Dardi: "Ringrazio le squadre dei volontari dei vigili del fuoco e le tre squadre di volontari di Protezione Civile che da martedì pomeriggio sono impegnati assieme ai Carabinieri Forestali per domare un incendio che si è sviluppato in una areadella tenuta di Montebello, nella parte alta nel confine verso Rocca San Casciano. L'incendio è attualmente sotto osservazione ed è pressoché completata la fase di spegnimento. Sul posto è intervenuta anche la Responsabile dell'ufficio tecnico per una verifica sulla situazione dei gruppi scout che sono accampati presso tenuta comunale di Montebello per il loro tradizionale accampamento, che non sono stati interessati dal pericolo di incendio".