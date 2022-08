Due roghi nel giro di poche ore nel territorio di Predappio: in fumo due ettari di vegetazione

Due incendi nel giro di poche ore nel territorio comunale di Predappio, a causa della siccità e delle alte temperature. Il primo rogo si è sviluppato intorno alle 12,45 di lunedì, dove una squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano, la squadra boschiva, due squadre del Comando di Forli ed una squadra del distaccamento volontari di Civitella sono intervenute a Tontola di Predappio per incendio di vegetazione. Le squadre hanno operato per arginare le fiamme che hanno coinvolto campi e bosco per una superficie di 1,8 ettari. Sul posto anche i Carabinieri e Protezione Civile.

Piche ore dopo, alle 15.20 altre due squadre di Forli, con il supporto di una squadre già impegnata nel precedente incendio di Tontola, sono intervenute in via Lucchina, in queto caso in localita Fiumana, sempre nel comune di Predappio, per un altro incendio di vegetazione che ha coivolto 3000 metri quadri di vegetazione. Le squadre hanno bloccato le fiamme e bonificato l'area interessata.