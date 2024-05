Coi primi caldi partono gli incendi di vegetazione, rogo in un campo agricolo

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Forlì-Cesena sono stati impegnati nella giornata di sabato in 11 interventi per incendi di vegetazione che hanno colpito tutto il territorio. Di rilievo si segnala unb rogo scoppiato attorno alle 15.30 di sabato a Fiumana, nel comune di Predappio, dove sono intervenute squadre da Forlì e Civitella di Romagna, per spegnere le fiamme che hanno parzialmente coinvolto un campo agricolo per una estensione di circa un ettaro.

Sempre alle 15.30, una squadra dei Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna ed una di Savignano sul Rubicone, sono intervenute in zona Bivio Montegelli per un incendio che ha coinvolto 8 ettari di vegetazione. A Cesenatico verso le 18.30 sono intervenute le squadre di Cesenatico, Cervia e Cesena con 8 mezzi tra autobotti e moduli antincendio per un incendio che ha coinvolto circa 2 ettari di superficie del Parco di Ponente: le squadre hanno evitato la propagazione delle fiamme e protetto le abitazioni limitrofe, completando l'opera di bonifica verso le 20. Presenti I Carabinieri. Nessuna persona risulta ferita.