Momenti di paura lunedì mattina per un incendio sviluppatosi in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Federico Fellini, a Forlì. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 9. Dalla sede di viale Roma sono partite due squadre. I Vigili del Fuoco hanno provveduto spegnere prontamente l'incendio e ad evacuare gli altri condomini del palazzo. Non vi sono stati intossicati (sul posto in via precauzionale è intervenuto anche il personale del 118). Secondo quanto accertato dai Vigili del Fuoco, il rogo si è sviluppato dalla cucina, ma fortunatamente i danni sono stati limitati a qualche arredo e annerimento dei muri. Al termine dell'intervento l'abitazione è stata dichiarata infatti agibile.