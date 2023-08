Una densa nuvola di fumo nera visibile a chilometri di distanza: incendio nel deposito di Alea

Una densa colonna di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza. Sono gli effetti di un incendio sviluppatosi venerdì pomeriggio nei pressi della sede di Alea Ambiente, in via Golfarelli. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di viale Roma per domare il rogo. Ad incendiarsi, secondo una prima ricostruzione dei fatti, accumuli di rifiuti. Tra questi erano presenti anche alcuni frigoriferi. Il tempestivo intervento del personale del 115 ha evitato la propagazione delle lingue di fuoco ai vicini furgoni per la raccolta rifiuti parcheggiati nei pressi. Al vaglio le cause del rogo.