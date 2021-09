Incendio a Dovadola, brucia un versante della statale: al lavoro squadre ed elicottero dei vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato nella mattina di venerdì a Dovadola, con il coinvolgimento di sterpaglie ma anche bosco. Il rogo ha subito preso piede in modo veloce e robusto fino a estendersi nella scarpata lato monte della strada. La prima chiamata è giunta alle 8.53 di venerdì mattina. Le fiamme sarebbero partite da un'area limitrofa alla strada statale subito fuori l'abitato di Dovadola per poi propagarsi sul versante. Sul posto presenti 26 unità di personale dei vigili del fuoco, in 6 squadre provenienti da Forlì e da Bologna. In azione anche l'elicottero dei vigili del fuoco di Bologna. Il grosso dell'incendio è stato domato intorno alle 11,30. Sono in corso gli interventi di messa in sicurezza. La strada statale 67 è stata chiusa per permettere l'azione dell'elicottero che ha riversato acqua sul luogo dell'incendio, poi è stata riaperta a senso unico alternato. Presenti sul posto anche i carabinieri forestali.