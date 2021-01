Incendio nel cuore della notte in A14, rimorchio a fuoco: distrutto un carico di latticini

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Cesena sono intervenuti nel cuore della nottata tra venerdì e sabato per spegnere un incendio che ha interessato un mezzo pesante adibito al trasporto di latticini lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto in corrispondenza del chilometro 86, tra l'area di servizio "Bevano Est" e il casello di Forlì. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno all'una.

Si sono quindi attivati i pompieri malatestiani, per competenza di tratta, in quanto l'autocarro stava viaggiando in direzione nord. Le lingue di fuoco hanno interessato e distrutto il rimorchio, all'interno del quale vi erano latticini e derivati. Le operazioni si sono completate poco prima delle 4. Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia Autostradale e il personale di Autostrade per il ripristino dell'area. Nessuna conseguenza fisica per il conducente.