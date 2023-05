Fiamme in un'abitazione nel cuore della notte: intossicate madre e due figlie

Paura nel cuore della nottata tra domenica e lunedì per un incendio sviluppatosi in un'abitazione in via Veclezio, a Vecchiazzano. Madre e due figlie, rimaste intossicate dal fumo, soccorse state dai Vigili del fuoco e affidate al personale sanitario. Il fatto è avvenuto intorno alle 3. Secondo quanto ricostruito dal personale del 115, il rogo ha interessato la copertura di un'abitazione. In mattinata sono andate avanti le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'abitazione. I tre sono stati trasportati all'ospedale di Ravenna per un trattamento in camera iperbarica.