Incendio divampa in un appartamento: i Vigili del Fuoco mettono in salvo tre gattini

Il provvidenziale intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco ha salvato la vita a tre gattini, che si trovavano all'interno di un'abitazione invasa dal fumo sviluppatosi a seguito da un incendio. L'episodio si è venuto venerdì mattina, poco prima delle 10.30, in via Carlo Piancastelli. Il personale del 115 ha provveduto a spegnere il rogo e mettere in salvo i tre felini. La squadra con l’ausilio della termocamera hanno provveduto a chiarire il punto d'innesco del rogo e con l’elettro-ventilatore di evacuare i fumi nei locali interessati. Non si segnalano feriti Sul posto anche la Polizia Locale.

L'intervento dei Vigili del Fuoco