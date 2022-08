Brucia il tetto di un'abitazione: nessun ferito, un appartamento dichiarato inagibile

Fiamme in un'abitazione nel forlimpopolese. Tre squadre dei Vigili del Fuoco, affiancati da una una squadra del distaccamento di Cesena, sono intervenute nel tardo pomeriggio di lunedì per spegnere il rogo divampato in una casa. Il personale del 115 ha provveduto a spegnere le lingue di fuoco e a mettere in sicurezza la struttura. Nell'incendio sono rimasti coinvolti i pannelli fotovoltaici installati nell'abitazione, mentre un appartamento è stato dichiarato inagibile. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i Carabinieri.

La casa interessata dalle fiamme