Incendio in casa: intossicati tra le fiamme, evacuato il condominio popolare

Un incendio si è sviluppato all'interno di un'abitazione in via Amaducci, nel pomeriggio di venerdì. Il rogo si è sprigionato all'interno di un locale, costringendo all'evacuazione dell'intero palazzo. E' quanto capitato intorno alle 16,30 in un condominio popolare di Ca Ossi. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con più squadre. Presenti anche i carabinieri di San Martino in Strada. L'incendio ha reso inagibile l'appartamento attinto dalle fiamme, ma anche quelli sottostante e sovrastante. Nell'incendio si segnalano persone intossicate, soccorse dal personale del 118. Anche un vigili del fuoco risulta intossicato lievemente.

Ulteriori informazioni in seguito