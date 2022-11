Fiamme in una villetta: a fuoco il tetto in legno con pannelli fotovoltaici

Incendio nella tarda mattinata di venerdì in una villetta a Panighina di Bertinoro. Il fatto è avvenuto in via Cantalupo, dove sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Forlì-Cesena con tre mezzi e l'autoscala. Il rogo ha interessato il tetto in legno dell'abitazione, bruciando anche diversi pannelli fotovoltaici installati. Fortunatamente non vi sono feriti, mentre sarà da stabilire la conta dei danni. Il personale del 115, una volta spente le fiamme, hanno proceduto alla bonifica della struttura, smantellando i pannelli sfuggiti alle lingue di fuoco.