Fiamme la mattina dell'Epifania: abitazione dichiarata inagibile

Sarebbe divampato dal surriscaldamento della canna fumaria di una caldaia l'incendio che mercoledì mattina ha interessato un'attrezzaia adiacente ad un'abitazione in via Bagalona, a Santa Maria Nuova. La richiesta d'intervento al 115 è giunta intorno alle 10.30. Sul posto si sono attivate quattro squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere il rogo. Le fiamme hanno completamente distrutto tutto ciò che si trovava all'interno del deposito. Al termine degli accertamenti la casa è stata dichiarata inagibile. Per i rilievi di legge hanno operato anche i Carabinieri della Compagnia di Meldola. Non vi sono stati feriti.