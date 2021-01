Le fiamme divampano dalla cucina: rogo in casa subito estinto dai Vigili del Fuoco

Fiamme nella prima serata di venerdì in un'abitazione. I Vigili del Fuoco sono intervenuti a San Martino in Strada, in via Briganti. La richiesta d'intervento alla sala operativa del 115 è giunta intorno alle 19. Sul posto i pompieri hanno operato con due mezzi e sette unità. Il rogo, secondo quanto appurato, sarebbe divampato dalla cucina. Fortunatamente il tempestivo arrivo dei Vigili del Fuoco ha limitato i danni. Nessuno ha riportato conseguenze fisiche.