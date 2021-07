Scoppia un incendio, tre persone bloccate nell'appartamento: salvate dai pompieri

Attimi di paura in un appartamento di via Pina Magnani a Forlì domenica pomeriggio, dove intorno alle 14 è scoppiati un incendio in un'abitazione. Sul posto si sono precipitate tre squadre dei Vigili del fuoco di Forlì, che hanno provveduto a spegnere le fiamme della palazzina e a mettere in salvo tre persone rimaste bloccate al primo piano, tramite l'ausilio dell'autoscala. I tre sono stati poi affidati alle cure dei sanitari del 118 per le cure del caso. Sul posto, per i rilievi di legge, anche la Polizia di Stato.