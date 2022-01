Incendio ai cantieri Ferretti, tornano a Cattolica i lavoratori trasferiti a Forlì

Dopo l’incendio di martedì 11 gennaio avvenuto al cantiere Ferretti Yacht di Cattolica, arrivano delle buone notizie dall’incontro tenuto venerdì tra i rappresentanti dell’azienda e i rappresentanti sindacali della Rsu. "La società - spiega il Segretario Generale della Fillea Cgil di Rimini Renzo Crociati - ha comunicato che è arrivata in data odierna l'autorizzazione da parte del comune di Cattolica per fare in modo che tutti i 183 dipendenti, dalla giornata di lunedì 31 gennaio, possano ritornare in servizio nella porzione di capannone meno coinvolta dall'incendio".

Nello specifico rientreranno i trenta lavoratori che erano stati trasferiti temporaneamente nei cantieri navali di Forlì e Mondolfo, oltre a quelli collocati in cassa integrazione per evento oggettivamente non evitabile. Tutti i sopralluoghi e le perizie che sono state fatte dagli enti preposti, con l’obiettivo primario di salvaguardare il sito produttivo e la sicurezza dei lavoratori non hanno riscontrato danni strutturali al cantiere. "Siamo soddisfatti - conclude Renzo Crociati - che questa vicenda si sia conclusa, in tempi estremamente celeri e positivamente per tutte le parti in causa".