Le fiamme divampano dalla cucina dell'appartamento: paura per due residenti

Vigili del Fuoco in azione nel tardo pomeriggio di martedì per un incendio in un condominio in via Alessandro Baldraccani. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto poco dopo le 18, attivando due squadre dal comando provinciale di viale Roma. Le fiamme erano divampate dalla cucina di un appartamento al terzo piano della palazzina. In quel momento vi erano i due proprietari, che sono riusciti ad allontanarsi e mettersi in sicurezza. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo tramite l'uso di estintore a schiuma. I due residenti sono stati assistiti dal personale di "Romagna Soccorso" per la valutazione sanitaria. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per chiarire le cause che hanno innescato le fiamme e la Polizia Locale per coordinare la viabilità.

Le principali notizie