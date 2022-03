Va a fuoco un appartamento, massiccio intervento dei pompieri

Incendio in un’abitazione, nella serata di venerdì (4 marzo), in via Tolmezzo a Forlì. Erano circa le 20 quando diverse squadre del comando provinciale Vigili del fuoco di Forlì-Cesena sono intervenute in un’abitazione di due persone anziane. L’incendio si è propagato probabilmente a causa di una disattenzione nell’uso di un ferro da stiro. Interessato dalle fiamme un divano e altro mobilio. Le fiamme hanno interessato un garage e parte dell'appartamento al primo piano. Grazie all’intervento dei Vigili del fuoco si è evitata la propagazione delle fiamme al resto dell’immobile. Sono tre le persone residenti che sono state soccorse, affidate successivamente ai sanitari del 118 giunti sul posto. Presente sul luogo dell’incendio anche la Polizia locale.