La lotta contro il fuoco in Val Bidente, il sindaco Deo sul posto: "Monitoraggio per altre 24 ore"

Resterà monitorata almeno fino a venerdì l'area bidentina interessata da mercoledì pomeriggio da un vasto incendio, che ha bruciato ettari di bosco nei pressi del podere Telluccio, nel territorio comunale di Galeata. Sul posto sono giunti gli uomini del comando provinciale di Forlì, supportati dai colleghi di Bagno di Romagna, della Squadra Boschiva e dei volontari del distaccamento di Rocca San Casciano e Civitella, oltre ai tanti volontari di Protezione Civile operativi con i loro moduli, per un totale di 14 mezzi e circa 50 unità. Il sindaco Elisa Deo ha seguito da vicino le operazioni, anche nel cuore della notte.

Il rogo ha interessato, spiega il primo cittadino, una zona "particolarmente impervia e di difficile raggiungimento", motivo per il quale hanno operato anche due elicotteri e il Canadair decollato dall'aeroporto romano di Ciampino. "Le operazioni di spegnimento sono durate tutta la notte e giovedì erano presenti sul posto ancora parecchie squadre di uomini e mezzi per la bonifica finale e la messa in sicurezza della zona - spiega Deo -. Tuttavia servirà un monitoraggio costante almeno fino a venerdì". Dal sindaco "un enomre ringraziamento a nome dell'intera amministrazione ai Vigili del Fuoco per l’immenso lavoro svolto, ma un grazie anche ai Carabinieri Forestali ed ai tanti volontari della Protezione Civile di Meldola, Bertinoro, Santa Sofia, Galeata e Dovadola per il prezioso lavoro a supporto delle attività di controllo e spegnimento degli incendi e a Claudia Casadei responsabile dell'Unità di Protezione Civile provinciale per il coordinamento".

Deo ha seguito la lotta fiamme del personale del 115 e dei volontari della Protezione Civile: "È stata per me una grande occasione per confrontarmi con i Vigili del Fuoco ma soprattutto per comprendere le dinamiche delle operazioni di spegnimento. Spesso da fuori non ci si rende conto come queste operazioni siano delicate, precise, capillari e soprattutto organizzate in maniera impeccabile a livello di squadra interagendo anche con le altre forze umane. Assistere al coordinamento da parte del direttore e responsabile delle Operazioni di Spegnimento e vederne i risultati in tempo reale mi ha fatto capire ancora di più quanto questo Corpo sia fondamentale per la sicurezza che rendono e per l'abnegazione e la professionalità che mostrano nel loro lavoro.

Non è infatti un caso che i Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna siano presi ad esempio a livello nazionale per come operano. Tuttavia, in questi contesti gli esiti positivi sono determinati dalla collaborazione operosa di tutti".

Dal sindaco un ulteriore ringraziamento val consigliere comunale Luca Mancini, che "si è reso utile nei rifornimenti di acqua con il suo trattore munito di botte.

Così come un ringraziamento va fatto alla famiglia Magni che ha messo a disposizione il lago artificiale funzionale all'azienda agricola per i carichi dell'elicottero.

Ci tengo a sottolineare che questi atteggiamenti di senso civico in cui ci si adopera volontariamente nel momento del bisogno, mi rendono rendono orgogliosa di vivere ed amministrare un paese dove ancora emerge il forte attaccamento al territorio e alla comunità".