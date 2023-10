Alta colonna di fumo nero: le fiamme inceneriscono un deposito di attrezzi

Non è passata indifferente la colonna di fumo nero che si è alzata al cielo venerdì mattina, intorno alle 10, in zona Quattro, a Forlì. Ad innescarla un incendio che si è sviluppato in un capanno adibito a deposito attrezzi, in via Fornasari. Dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco si sono attivate due squadre, che hanno operato per contenere e spegnere le fiamme, evitando così che si propagassero alla vegetazione ed alle strutture vicine. Non vi sono stati feriti.