L'auto si trasforma all'improvviso in una palla di fuoco: rogo spento con getti di schiuma

Sveglia col fuoco quella di sabato in via Vedreto, a Bertinoro. Un'auto in sosta in pochi istanti si è trasformata in una palla di fuoco, distruggendola. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto poco dopo le 7.30. Dal comando provinciale di viale Roma è partita una squadra dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estinguere il rogo. I pompieri hanno operato con getti di schiuma per estinguere le fiamme, provvedendo a mettere in sicurezza l'area. Da chiarire le cause che hanno innescato le lingue di fuoco.