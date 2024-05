Dal motore esce improvvisamente del fumo, il conducente fa in tempo ad accostare: l'auto inghiottita dalle fiamme

Improvvisamente l'auto si è trasformata in una palla di fuoco. Il conducente, durante la marcia, non appena visto del fumo uscire dal vano motore, ha fatto in tempo ad accostare, lasciando la vettura in balia delle fiamme. Il fatto è avvenuto venerdì pomeriggio, poco prima delle 16, in via Nuova a Bertinoro, nei pressi del cimitero della Panighina. A dare l'allarme al 115 è stato lo stesso automobilista. Dal comando provinciale di viale Roma si sono attivate due squadre: i Vigili del Fuoco hanno estinto rapidamente le fiamme che avvolgevano l'auto, usando la schiuma in dotazione e riuscendo a limitare i danni all'auto. Sul posto hanno operato anche i Carabinieri per i rilievi di legge. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze fisiche.