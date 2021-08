Fiamme nel cuore della notte in centro storico: bruciata un'auto in sosta, ipotesi dolosa

Fiamme nel cuore della nottata tra domenica e lunedì in via Lazzarini, nel centro storico di Forlì. Erano da poco passate le 3, quando, per cause in fase d'accertamento, un'utilitaria in sosta ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco del comando viale Roma, che hanno provveduto ad estinguere le fiamme. L'intervento si è concluso intorno alle 5. Gli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato hanno proceduto ai rilievi di legge per far luce sulle cause del rogo. L'ipotesi è della natura dolosa.

Foto di un lettore