Dal cofano motore esce un densa nuvola di fumo: l'automobilista lascia l'abitacolo prima del rogo

Dal cofano motore è improvvisamente uscita una densa nuvola di fumo, con l'automobilista che non ha potuto fare altro che fermare la vettura ed abbandonare rapidamente l'abitacolo. E' successo venerdì mattina, intorno alle 9.30, in via Loreti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, col personale del 115 che ha provveduto a spegnere le fiamme che avevano coilvolto il vano motore della "Fiat 600", provvedendo a mettere in sicurezza il mezzo. Nessuna conseguenza fisica per l'occupante. Sul posto ha operato una pattuglia della Polizia Locale, che ha chiuso temporaneamente l'arteria alla circolazione.