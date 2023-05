In un battito di ciglia la piccola utilitaria si trasforma in una palla di fuoco

Un'auto trasformata in una palla di fuoco. E' la scena che si sono trovati davanti gli automobilisti in transito in via Monte San Michele, nel tratto compreso tra la rotonda di via Gorizia e la rotonda di viale Vittorio Veneto. Il fatto è avvenuto domenica mattina. L'automobilista ha fatto in tempo ad accostare la "Fiat Panda" sulla quale viaggiava in direzione centro. Le lingue di fuoco, a quanto pare divampate dal vano motore, hanno quindi avvolto la piccola utilitaria. Sul posto sono quindi intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estinguere il rogo.