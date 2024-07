Auto in marcia prende fuoco: il tempo di accostare e poi le fiamme

Un'auto è andata a fuoco in via Ravegnana. E' quanto successo nel primp pomeriggio di mercoledì, poco dopo le 13.30. La vettura, una Mercedes, viaggiava in direzione centro quando all'altezza della rotonda con l'asse verso il casello dell'A14 si è dovuta fermare nella pista ciclabile davanti al centro commerciale San Giorgio per lo scoppio dell'incendio. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco per sedare le fiamme. Nessuno è rimasto ferito.

