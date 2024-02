Improvviso incendio in una ditta di autodemolizioni: otto mezzi distrutti dalle fiamme

Intorno alla mezzanotte tra martedì e mercoledì, i Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenuti a sirene spiegate presso una ditta di autodemolizioni che si trova in via Gorizia, dove era stato segnalato un incendio. Sul posto si sono portate 4 squadre della sede centrale che hanno operato, utilizzando anche liquido schiumogeno, per arginare le fiamme che coinvolgevano otto autovetture, riuscendo ad evitare che le fiamme si propagassero ai restanti mezzi. Nessuna persona è rimasta coinvolta dal rogo. Sul posto presente anche una pattuglia della Polizia di Stato per fare luce sulle dinamiche dell'incendio.