Fiamme nello stabilimento della Celanese a Villa Selva: interessati due silos e alcuni macchinari. Nessun ferito

L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 8.30. Fiamme venerdì mattina alla sede della Celanese di via Mastro Giorgio, nella zona industriale di Villa Selva. Il rogo ha interessato un reparto dello stabilimento dell'azienda, specializzata nel trattamento di materiale plastico. Dal comando provinciale di viale Roma si sono attivate sei squadre, che fin da subito hanno operato per arginare le fiamme che coinvolgevano alcuni macchinari e due silos. Prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco si è provveduto alla regolare evacuazione dello stabilimento. Nessuno ha riportato conseguenze fisiche.

Le operazioni sono proseguite per tutta la mattina per monitorare la temperatura tramite l'utilizzo di termocamere all'interno dei silos, per escludere lo svilupparsi di ulteriori focolai e per evacuare i fumi che avevano invaso l'intero capannone, che non ha subìto danni strutturali. Sul posto anche la squadra Nbcr che ha monitorato la qualità dell'aria all'interno e all'esterno della struttura.