Brucia l'entroterra: vasto incendio, anche l'elicottero per spegnere le fiamme

Vento forte e terreni secchi. Lunedì di Pasquetta di fuoco nell'entroterra di Portico e San Benedetto, alle prese con un vasto incendio boschivo. Dalle 11.30 hanno operato undici squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Forli, del distaccamento di Rocca San Casciano e di Cesena insieme ai Vigili del Fuoco volontari di Modigliana e Civitella. A dar man forte alla lotta contro le fiamme anche un elicottero del nucleo di Bologna con lanci di acqua dall'alto.

Nei giorni scorsi la Regione Emilia Romagna, in applicazione a quanto indicato nel “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, aveva disposto l'attivazione della Fase di Attenzione per il rischio incendi boschivi fino a domenica 11 aprile compresa, su tutto il territorio regionale, in base anche dell'andamento delle condizioni meteo climatiche. Per ogni segnalazione di incendio boschivo è fondamentale attivare tempestivamente i Vigili del Fuoco al numero d'emergenza 115 o segnalare a Emergenze Forestali Carabinieri Forestali al numero 1515.