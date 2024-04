Incendio boschivo nella vallata del Bidente: il forte vento complica il lavoro dei Vigili del Fuoco

Le forti raffiche di vento dai quadranti sud-occidentali hanno alimentato nel tardo pomeriggio di lunedì un incendio boschivo nella vallata del Bidente. Le lingue di fuoco si sono sviluppate in località Monterosso, nei pressi di Camposonaldo. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 18.30 attivando quattro squadre dei Vigili del Fuoco, giunte da Civitella, Bagno di Romagna e Forlì. A rendere complicate le operazioni di spegnimento delle fiamme il forte vento. Il fronte del rogo si è esteso in direzione Premilcuore in un'area piuttosto impervia. Non risultano in pericolo persone e strutture.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp