Un incendio scoppia all'alba alla Ca' de Bè di Bertinoro: le fiamme partono dalla cucina

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare un incendio che si è sviluppato alle prime ore di domenica mattina in centro a Bertinoro

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare un incendio che si è sviluppato alle prime ore di domenica mattina in centro a Bertinoro. Le fiamme hanno interessato la storica Ca' de Bè e i mezzi dei vigili del fuoco hanno stazionato in piazza della Libertà per raggiungere con le manichette gli ambienti della storica osteria panoramica che si trova sotto il piano della piazza. Il rogo si è sviluppato intorno alle 6 e mezza di mattina, quando il locale era chiuso e privo di personale. Il locale interessato dalle fiamme è quello della cucina dove si sono concentrati i danni, principalmente alle attrezzature e agli elettrodomestici. Il calore ha divelto anche la canna fumaria esterna. Sul posto si sono portate due squadre del Comando Vigili del Fuoco di Forlì e i carabinieri per gli accertamenti sull'origine dell'incendio. Presente sul posto anche il sindaco di Bertinoro Gabriele Fratto. Lo stesso locale era stato interessato da un altro incendio, nel giugno del 2012.