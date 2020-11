Camper in sosta prende fuoco all'improvviso: rapido intervento dei pompieri

Camper in fiamme nella tarda mattinata di venerdì. Il fatto è avvenuto intorno alle 11.30, al parcheggio dell'Argine. Secondo i primi accertamenti, il rogo sarebbe divampato dal vano motore. Dopo la richiesta d'intervento giunta al 115, i Vigili del Fuoco hanno impiegato pochi minuti per arrivare sul posto e spegnere le fiamme, evitando che interessassero le auto parcheggiate accanto. Oltre ai pompieri erano presenti anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti del caso. Le cause dell'incendio sono di natura accidentale.

