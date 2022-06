Intervento in forze dei Vigili del Fuoco: in fiamme oltre due ettari di terreno

Due ettari e mezzo in fiamme. Lunedì mattina, poco prima delle 11, il personale dei Vigili del Fuoco di Forli-Cesena è intervenuto a Madonna del Lago nel comune di Bertinoro, per un incendio che ha coinvolto un campo di grano già trebbiato. Dal comando di Viale Roma, dal distaccamento di Cesena e dal distaccamento di Rocca San Casciano sono intervenute quattro squadre con 6 mezzi per arginare le fiamme che hanno coinvolto due ettari e mezzo di terreno agricolo e vegetazione. Sul posto anche i Carabinieri Forestali.