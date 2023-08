Incendio di due ettari di campo, due squadre dei pompieri per bloccare le fiamme

Incendio in un campo di Villagrappa. Intorno alle 10.50 di oggi, domenica, la squadra antincendio boschivo del Comando Vigili del Fuoco di Forlì, è intervenuta a Villagrappa nel comune di Forlì, per un incendio sviluppatosi in un campo. La squadra ha operato con due mezzi fuoristrada per circoscrivere e bonificare un area di 2 ettari coinvolta dalle fiamme.