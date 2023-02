Una densa colonna di fumo nero visibile da chilometri: a bruciare un'attrezzaia alla Cava

Una densa colonna di fumo nera si alzata nel cuore della mattinata dal quartiere Cava. E' la diretta conseguenza di un incendio che intorno alle 11.30 si è sviluppato in un un'attrezzaia privata in via Arno. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del Fuoco, con le squadre che hanno provveduto ad estinguere le fiamme ed evitare una possibile estensione nelle vicine abitazioni. Da chiarire le cause che hanno scaturito il rogo. Il personale del 115 ha operato con liquido schiumogeno dall'esterno e dall'interno dei locali interessati dalle fiamme.

Nelle foto l'intervento dei Vigili del Fuoco