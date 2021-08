Notte di fuoco: le fiamme distruggono un capannone agricolo e minacciano una casa

Hanno lottato contro le lingue di fuoco, evitando che attaccassero un'abitazione e la vicina vegetazione. Notte di intenso lavoro, quella tra lunedì e martedì, per il personale del 115 di Forlì. Ad attivare tre squadre della base di viale Roma ed una del distaccamento di Rocca San Casciano è stato un incendio che ha interessato un capannone agricolo in via Sbargoleto, nel meldolese. L'allarme alla sala operativa è giunto intorno alle 4.30.

Da quel momento in avanti i Vigili del Fuoco hanno combattuto contro le fiamme per evitarne la propagazione. La struttura è andata completamente distrutta, insieme a diversi macchinari agricoli e trattori che si trovavano all'interno. Fortunatamente non vi sono stati feriti. Per chiarire le cause che hanno originato il rogo sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Meldola.